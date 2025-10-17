Vídeo: Maurício Meirelles faz novo desabafo sobre Cocielo e Tatá

O humorista Maurício Meirelles voltou a se manifestar nesta sexta-feira (17/10) sobre o fim do casamento dos influenciadores Júlio Cocielo e Tatá Estaniecki. Apontado como suposto “culpado” pelo fim do relacionamento, o artista negou qualquer envolvimento com a situação. “Eu não tenho nada a ver com isso”, garantiu.

Negou trote

Júlio Cocielo anunciou o término de seu casamento com Tatá Estaniecki nesta quinta-feira (16/10), mas muita gente desconfiou nas redes sociais. Logo, o nome de Maurício Meirelles surgiu. Internautas afirmaram que o término seria, na verdade, apenas uma brincadeira do humorista. O famoso gravou um vídeo para deixar claro que não tem relação com a história.

“Quanto a história do Cocielo e da Tatá, deixo claro, eu não tenho nada a ver! Eu fiz o vídeo porque muita gente ficou mandando mensagem e, então, falei ‘não fui eu!’. Em nenhum momento eu brinquei. Eu não tenho nada a ver com isso”, sacramentou o artista.

Ele seguiu seu relato. “Quando você fala uma coisa na internet, as pessoas querem entender outra. Você fala ‘pato’, elas entendem ‘galinha’. Eu venho aqui mais uma vez avisar, não fui eu! Eu lamento muito essa separação, eu gosto muito do casal e imagino que eles estão precisando de mensagens positivas”, esclareceu.

Maurício Meirelles já tinha se manifestado anteriormente, negando que o fim da relação fosse apenas um “trote”. “Estou fazendo show em Canoas e recebi mais de 50 mensagens no último minuto. Não fui eu! Não estou fazendo o ‘Webbullying’ com Cocielo. Talvez seja verdade ou uma campanha de Rexona, mas não fui eu”, disse.

Fim

Júlio Cocielo usou as redes sociais para anunciar o fim do seu casamento com Tatá Estaniecki na noite desta quinta-feira (16/10). “Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento”, escreveu.

“De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família”, afirmou. Ele ainda deixou uma mensagem otimista sobre o amor e os momentos vividos juntos: “Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo!”

Cocielo finalizou o desabafo pedindo gratidão e positividade: “Não foi um tempo em vão, foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte.”

