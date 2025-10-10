Vídeo: MC Carol aparece aos prantos e desabafa sobre ataques racistas

10/10/2025
Escrito por Metrópoles
MC Carol emocionou seus seguidores ao aparecer aos prantos nos Stories do Instagram, na noite dessa quinta-feira (9/10). Em um desabafo comovente, a funkeira falou sobre os ataques que enfrenta diariamente, marcados por racismo, misoginia e preconceito contra o funk.

Com dificuldade para conter o choro, MC Carol relembrou toda a trajetória marcada por luta e resistência. “Vocês não sabem o quanto é difícil ser mulher e cantar as coisas que eu canto. Vocês não têm noção das coisas que eu ouço. Desde lá de trás, desde quando eu comecei. Nunca tive apoio de ninguém, nunca. Nunca tive apoio de ninguém e, mesmo assim, sozinha, eu acreditei em mim, acreditei que ia dar em algum lugar, que eu ia conquistar minha independência”, afirmou.

A artista destacou que, mesmo com o reconhecimento conquistado, seu trabalho ainda não recebe o respeito que merece. “Isso aconteceu só que, até hoje, mesmo com o funk, com o que canto, tendo me dado coisas que eu não ia conseguir de outra forma, mesmo eu ajudando um monte de gente, mesmo assim, meu trabalho não é visto como trabalho. É visto como diversão, safadeza”, desabafou.

MC Carol de Niterói

MC Carol faz selfie para as redes sociais

MC Carol posa, sorridente, durante evento

MC Carol posa de look bege

“Ouço que putaria não é trabalho”, desabafa MC Carol

Tentando ampliar seus horizontes, MC Carol contou que vem investindo na atuação como forma de conquistar novos espaços e respeito. No entanto, diz que a realidade ainda é dura para mulheres negras na arte.

“E não adianta o que eu faça, o que eu fale, não adianta. Eu ainda dei algumas entrevistas que eu estava entrando no mundo da atuação pra ter mais respeito, mas a mulher preta, dentro da arte, da música, da atuação, ela não tem respeito. As pessoas não sabem separar o que é a artista no palco e a pessoa”, completou.

Veja o vídeo:

MC Carol grava vídeo aos prantos e desabafa sobre os ataques que vem recebendo:

“O meu trabalho não é visto como trabalho. É visto como diversão, como safadeza. E não adianta o que eu faça, o que eu fale. Não adianta.” pic.twitter.com/W5Hbc9kV4G

— poponze (@poponze) October 10, 2025

