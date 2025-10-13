13/10/2025
Vídeo: membro do CV atira com fuzil e perseguição acaba em morte no RJ

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que faccionados do Comando Vermelho (CV) fugiam em um carro roubado e foram perseguidos por policiais militares em Nilópolis, na Baixada Fluminense (RJ). A ação ocorreu por volta das 10h45.

Nas imagens, um motociclista passa pela rua instantes antes de o veículo prata com os criminosos aparecer. Armado com um fuzil, um dos traficantes abre fogo em plena via, mesmo com grande movimentação de carros e pedestres. Um dos disparos atinge a parede de uma residência, levantando uma nuvem de poeira.

Para conter a ação, os policiais revidam e atingem o veículo, que para alguns metros adiante.

Veja: 

﻿

Entenda o caso:

  • A perseguição e o tiroteio aconteceu na manhã desse domingo (12/10).
  • De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), os traficantes estariam em baile funk e saíram do local praticando vários assaltos.
  • Porém, a PM monitorava os criminosos com a ajuda de um drone, momento em que a perseguição e a troca de tiros começou.

Confronto

Cinco bandidos estavam dentro do veículo, que havia sido roubado, e quatro deles foram atingidos. Um deles chegou a agonizar no local em que o carro foi interceptado e acabou morrendo instantes depois.

Dentro do veículo, os militares encontraram vários fuzis e pistolas. Todos os armamentos estavam municiados, com carregadores alongados.

Imagens:

6 imagensFuzil encontrado no veículoFuzil encontrado no veículoPistola encontrada no veículoCarro roubadoVídeo mostra perseguição que terminou com morte de faccionados do CVFechar modal.1 de 6

Fuzil encontrado no veículo

Material cedido ao Metrópoles2 de 6

Fuzil encontrado no veículo

Material cedido ao Metrópoles3 de 6

Fuzil encontrado no veículo

Material cedido ao Metrópoles4 de 6

Pistola encontrada no veículo

Material cedido ao Metrópoles5 de 6

Carro roubado

Material obtido pelo Metrópoles6 de 6

Vídeo mostra perseguição que terminou com morte de faccionados do CV

Imagem cedida ao Metrópoles

