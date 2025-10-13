Vídeo: membro do CV atira com fuzil e perseguição acaba em morte no RJ

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que faccionados do Comando Vermelho (CV) fugiam em um carro roubado e foram perseguidos por policiais militares em Nilópolis, na Baixada Fluminense (RJ). A ação ocorreu por volta das 10h45.
Nas imagens, um motociclista passa pela rua instantes antes de o veículo prata com os criminosos aparecer. Armado com um fuzil, um dos traficantes abre fogo em plena via, mesmo com grande movimentação de carros e pedestres. Um dos disparos atinge a parede de uma residência, levantando uma nuvem de poeira.
Para conter a ação, os policiais revidam e atingem o veículo, que para alguns metros adiante.
Veja:
Entenda o caso:
- A perseguição e o tiroteio aconteceu na manhã desse domingo (12/10).
- De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), os traficantes estariam em baile funk e saíram do local praticando vários assaltos.
- Porém, a PM monitorava os criminosos com a ajuda de um drone, momento em que a perseguição e a troca de tiros começou.
Confronto
Cinco bandidos estavam dentro do veículo, que havia sido roubado, e quatro deles foram atingidos. Um deles chegou a agonizar no local em que o carro foi interceptado e acabou morrendo instantes depois.
Dentro do veículo, os militares encontraram vários fuzis e pistolas. Todos os armamentos estavam municiados, com carregadores alongados.
Imagens:
Fuzil encontrado no veículo
Fuzil encontrado no veículo
Fuzil encontrado no veículo
Pistola encontrada no veículo
Carro roubado
Vídeo mostra perseguição que terminou com morte de faccionados do CV
