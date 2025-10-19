19/10/2025
Vídeo: Memphis Depay debocha de jogador do Atlético-MG durante jogo

Escrito por Metrópoles
video:-memphis-depay-debocha-de-jogador-do-atletico-mg-durante-jogo

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 x 0, com gol marcado por Maycon, nesse sábado (18/10). No primeiro tempo, Memphis Depay debochou de Ruan Tressoldi, zagueiro do clube mineiro, após uma discussão entre os dois.

Leia também

 

A treta entre Memphis Depay e Ruan.

🎥 @pvsportbr pic.twitter.com/YGhtY4df6I

— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 18, 2025

O lance entre os dois atletas aconteceu momentos antes do fim da primeira etapa, na linha de fundo do campo ofensivo corintiano. Após uma bate boca entre eles, Vitor Hugo chegou para apaziguar a situação e, em seguida, o árbitro também conversou com os jogadores.

Agora, os times voltam a entrar em campo ao longo da próxima semana. O Galo enfrenta o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana, na terça-feira (21/10), às 21h30. No sábado (25/10), o Timão visita o Vitória no Estádio Barradão às 16h, pelo Brasileirão.

