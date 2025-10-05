05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Vídeo: Messi distribui três assistências em goleada do Inter Miami

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-messi-distribui-tres-assistencias-em-goleada-do-inter-miami

O Inter Miami goleou o New England Revolution por 4 x 1 em partida válida pela Major League Soccer (MLS). Lionel Messi brilhou na partida e distribuiu três assistências para os companheiros. Jordi Alba marcou duas vezes e os outros dois gols foram marcados por Tadeo Allende.

Em uma delas, o argentino fez uma linda jogada dentro da área, tirou a marcação e tocou para o lateral-esquerdo espanhol marcar aos 48 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro de Alba no jogo. Confira: 

Leia também

A partida foi marcada por homenagens a Sergio Busquets. O volante está se despedindo do futebol e foi titular na partida. Ele foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo por Yannick Bright.

Pela Conferência Leste da MLS, o Inter Miami está na terceira posição, com 59 pontos, mas tem um jogo a menos. O Philadelphia Union é o líder, com 66, enquanto o Cincinnati vem na sequência, com 62.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost