Vídeo: Messi distribui três assistências em goleada do Inter Miami

O Inter Miami goleou o New England Revolution por 4 x 1 em partida válida pela Major League Soccer (MLS). Lionel Messi brilhou na partida e distribuiu três assistências para os companheiros. Jordi Alba marcou duas vezes e os outros dois gols foram marcados por Tadeo Allende.

Em uma delas, o argentino fez uma linda jogada dentro da área, tirou a marcação e tocou para o lateral-esquerdo espanhol marcar aos 48 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro de Alba no jogo. Confira:

A partida foi marcada por homenagens a Sergio Busquets. O volante está se despedindo do futebol e foi titular na partida. Ele foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo por Yannick Bright.

Pela Conferência Leste da MLS, o Inter Miami está na terceira posição, com 59 pontos, mas tem um jogo a menos. O Philadelphia Union é o líder, com 66, enquanto o Cincinnati vem na sequência, com 62.