Vídeo: Messi marca três vezes em goleada do Inter Miami na MLS; veja

Show do craque argentino. Na noite deste sábado (18/10), o Inter Miami visitou o Nashville e goleou por 5 x 2. A partida foi válida pela 34ª rodada da Major League Soccer (MLS). Messi comandou a equipe na goleada sobre o adversário fora de casa, anotando três gols no Geodis Park.

In case you missed the game here’s the 3 goals Messi scored pic.twitter.com/gA7qcZTuEX — (@Ajax_1022) October 19, 2025

Lionel Messi abriu o placar para o Inter Miami na partida diante do Nashville, aos 34 minutos do primeiro tempo. Os donos da casa chegaram a virar o placar ainda na etapa inicial, levando vantagem para os vestiários.

Porém, no segundo tempo, Messi voltou a marcar duas vezes, aos 18 minutos e também aos 36. Além do craque argentino, Baltasar Rodriguez e Segovia marcaram para o Inter Miami, dando a vitória ao clube visitante.