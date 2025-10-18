18/10/2025
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Vídeo: Messi marca três vezes em goleada do Inter Miami na MLS; veja

Show do craque argentino. Na noite deste sábado (18/10), o Inter Miami visitou o Nashville e goleou por 5 x 2. A partida foi válida pela 34ª rodada da Major League Soccer (MLS). Messi comandou a equipe na goleada sobre o adversário fora de casa, anotando três gols no Geodis Park.

In case you missed the game here’s the 3 goals Messi scored 🐐 pic.twitter.com/gA7qcZTuEX

🇧🇷 (@Ajax_1022) October 19, 2025

Lionel Messi abriu o placar para o Inter Miami na partida diante do Nashville, aos 34 minutos do primeiro tempo. Os donos da casa chegaram a virar o placar ainda na etapa inicial, levando vantagem para os vestiários.

Porém, no segundo tempo, Messi voltou a marcar duas vezes, aos 18 minutos e também aos 36. Além do craque argentino, Baltasar Rodriguez e Segovia marcaram para o Inter Miami, dando a vitória ao clube visitante.

