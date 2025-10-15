15/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”

Vídeo: milicianos presos durante festa no RJ com armamento pesado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-milicianos-presos-durante-festa-no-rj-com-armamento-pesado

Policiais civis da 36ª Delegacia de Polícia (Santa Cruz) prenderam, nessa terça-feira (14/10), seis integrantes de um grupo paramilitar durante uma operação para reprimir a atuação de milicianos na Zona Oeste do Rio.
A ação foi coordenada pelo delegado titular Edezio Ramos, após informações apontarem que o bando estaria reunido em um salão de festas na Rua Oito, esquina com a Rua Dezessete, no bairro de Paciência.

Ao chegarem ao local, os agentes surpreenderam os suspeitos, identificados como Jefferson Luis Lima Silva, Rickson Marques Fernandes, Victor Hugo de Santana de Almeida, Rodrigo Vicente Ferreira, Igor José de Santana de Almeida e Thiago de Souza Pimenta dos Santos, além de Iasmim de Almeida Vieira, companheira de um dos presos.

Leia também

Durante a abordagem, os policiais encontraram um arsenal de guerra dentro de um carro modelo Toyota Corolla preto, que estava estacionado em frente ao imóvel.

Foram apreendidos um fuzil calibre 5.56 mm, uma pistola Glock calibre .40, dois carregadores de fuzil, dois carregadores de pistola, munições, um rádio comunicador, um giroscópio e um caderno com anotações de cobrança. Também havia placas de veículos e R$ 19,5 mil em espécie.

Todos os suspeitos foram levados para a sede da 36ª DP, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de constituição de milícia privada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com o delegado Edezio Ramos, a ação integra um conjunto de investigações voltadas a desarticular núcleos armados que impõem controle territorial em comunidades da Zona Oeste e impõem cobranças ilegais a comerciantes e moradores.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost