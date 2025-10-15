Vídeo: milicianos presos durante festa no RJ com armamento pesado

Policiais civis da 36ª Delegacia de Polícia (Santa Cruz) prenderam, nessa terça-feira (14/10), seis integrantes de um grupo paramilitar durante uma operação para reprimir a atuação de milicianos na Zona Oeste do Rio.

A ação foi coordenada pelo delegado titular Edezio Ramos, após informações apontarem que o bando estaria reunido em um salão de festas na Rua Oito, esquina com a Rua Dezessete, no bairro de Paciência.

Ao chegarem ao local, os agentes surpreenderam os suspeitos, identificados como Jefferson Luis Lima Silva, Rickson Marques Fernandes, Victor Hugo de Santana de Almeida, Rodrigo Vicente Ferreira, Igor José de Santana de Almeida e Thiago de Souza Pimenta dos Santos, além de Iasmim de Almeida Vieira, companheira de um dos presos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um arsenal de guerra dentro de um carro modelo Toyota Corolla preto, que estava estacionado em frente ao imóvel.

Foram apreendidos um fuzil calibre 5.56 mm, uma pistola Glock calibre .40, dois carregadores de fuzil, dois carregadores de pistola, munições, um rádio comunicador, um giroscópio e um caderno com anotações de cobrança. Também havia placas de veículos e R$ 19,5 mil em espécie.

Todos os suspeitos foram levados para a sede da 36ª DP, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de constituição de milícia privada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com o delegado Edezio Ramos, a ação integra um conjunto de investigações voltadas a desarticular núcleos armados que impõem controle territorial em comunidades da Zona Oeste e impõem cobranças ilegais a comerciantes e moradores.