Vídeo: Mirela Janis aparece desesperada após ser assaltada em SP

A influenciadora Mirela Janis assustou os seguidores ao surgir em prantos nas redes sociais, na noite dessa terça-feira (28/10), após viver momentos de terror em São Paulo (SP). Ela contou que foi assaltada à mão armada enquanto estava no carro com o marido, o empresário Yugnir Ângelo.

Visivelmente abalada, Mirela relatou que o casal foi surpreendido por um homem armado que os rendeu e levou celulares, joias e outros pertences. “Um homem colocou [a arma] na cabeça do boyzinho”, contou. “Levou o celular, os ouros, levou tudo. Só que isso não é o problema. O problema é o nervoso, que eu pensei que a gente fosse morrer”, desabafou nos Stories.

A influenciadora disse que o ataque durou poucos segundos, mas foi suficiente para deixá-los em pânico. “Levou os anéis, levou tudo, tudo”, repetiu, tentando conter o choro.

Mirela Janis

Mirela Janis e Yugnir Ângelo

Mirela Janis

Mirela Janis e Yugnir (Divulgação: Record TV)

Mirela Janis e Yugnir (Divulgação: Record TV)

Ainda em meio ao nervosismo, Mirela fez um alerta aos fãs sobre o risco de golpes usando o número do marido. “Se alguém receber alguma mensagem no WhatsApp pelos celulares do Yugnir, é porque foi isso”, avisou.

Depois do susto, a ex-Fazenda tranquilizou os seguidores e disse que os dois estão bem fisicamente, apesar do trauma.

Mirela não informou se chegou a registrar boletim de ocorrência, mas agradeceu as mensagens de carinho e apoio que recebeu logo após o episódio.

Veja o vídeo: