Vídeo: modelo com alopecia tira a peruca durante concurso de beleza

Mary Sickler, de 22 anos, surpreendeu o público ao tirar a peruca durante as preliminares do concurso Miss EUA, realizado em Reno, em Nevada (EUA), na última quarta-feira (22/10). A modelo sofre de alopecia, que consiste na perda de cabelo ou pelo em qualquer parte do corpo.

Na ocasião, Mary removeu a peruca no meio da apresentação, um ato que deixou o público maravilhado e provocou ondas de empoderamento nas redes sociais. Ela caminhava ao lado da Miss New Hampshire, Mona Lesa Brackett, que competiu usando um hijab.

Diagnóstico de alopecia

Sickler foi diagnosticada com alopecia no início de dezembro de 2024, quando começou a perder cabelo em áreas específicas. Seus médicos inicialmente presumiram que ela apresentava sintomas de alopecia areata, caracterizada pela queda de cabelo em áreas arredondadas no couro cabeludo, mas a calvície continuou.

Mary Sickler

Ela foi diagnosticada com alopecia no início de dezembro de 2024

A modelo abandonou sua peruca no palco do concurso Miss EUA

A cena foi aplaudida pelo público

“Lembro-me de chegar em casa, olhar no espelho e pensar que nunca me sentira tão feia”, disse a jovem à revista People. “Meu cabelo estava todo emaranhado, meus cílios haviam sumido completamente, eu não tinha sobrancelhas e, honestamente, não conseguia mais me reconhecer.”

Após o diagnóstico, Sickler sentiu que toda a sua “marca”, ou essência, foi destruída pela alopecia. A modelo começou a competir em concursos de beleza com apenas 10 anos e sua carreira estava decolando vertiginosamente antes do diagnóstico.

No entanto, mesmo depois de perder a autoconfiança, Mary decidiu que estava pronta para voltar ao mundo dos concursos de beleza. Em maio deste ano, ela ficou em segundo lugar no Miss Texas USA e, em julho, venceu o Miss Nevada USA.

Alopecia pode se manifestar também nos pelos corporais

Em alguns casos, alopecia pode provocar queda de cabelo grave

A procura por transplante capilar no Brasil registrou um aumento de 152%

Prêmios

Cerca de um mês antes do concurso Miss EUA, a modelo decidiu revelar sua alopecia ao mundo em uma série de vídeos nas redes sociais. A demonstração de confiança fez Mary reconhecida como a primeira mulher com diagnóstico público de alopecia a se tornar Miss Nevada EUA e a competir no Miss EUA.

“Perdi todo o meu cabelo e definitivamente não imaginei que estaria desfilando no palco do Miss EUA sem cabelo, mas estou”, disse a modelo. “Levei muito tempo para finalmente conseguir me ver bonita, e acho que esse é o primeiro passo. Acho que se você se vê bonita e assume isso, outras pessoas também vão se ver.”