23/10/2025
Universo POP
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”

Vídeo: modelo com alopecia tira a peruca durante concurso de beleza

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-modelo-com-alopecia-tira-a-peruca-durante-concurso-de-beleza

Mary Sickler, de 22 anos, surpreendeu o público ao tirar a peruca durante as preliminares do concurso Miss EUA, realizado em Reno, em Nevada (EUA), na última quarta-feira (22/10). A modelo sofre de alopecia, que consiste na perda de cabelo ou pelo em qualquer parte do corpo.

Leia também

Na ocasião, Mary removeu a peruca no meio da apresentação, um ato que deixou o público maravilhado e provocou ondas de empoderamento nas redes sociais. Ela caminhava ao lado da Miss New Hampshire, Mona Lesa Brackett, que competiu usando um hijab.

Diagnóstico de alopecia

Sickler foi diagnosticada com alopecia no início de dezembro de 2024, quando começou a perder cabelo em áreas específicas. Seus médicos inicialmente presumiram que ela apresentava sintomas de alopecia areata, caracterizada pela queda de cabelo em áreas arredondadas no couro cabeludo, mas a calvície continuou.

4 imagensEla foi diagnosticada com alopecia no início de dezembro de 2024A modelo abandonou sua peruca no palco do concurso Miss EUAA cena foi aplaudida pelo públicoFechar modal.1 de 4

Mary Sickler

@mary_sickler/Instagram/Reprodução2 de 4

Ela foi diagnosticada com alopecia no início de dezembro de 2024

@mary_sickler/Instagram/Reprodução3 de 4

A modelo abandonou sua peruca no palco do concurso Miss EUA

@mary_sickler/Instagram/Reprodução4 de 4

A cena foi aplaudida pelo público

@mary_sickler/Instagram/Reprodução

“Lembro-me de chegar em casa, olhar no espelho e pensar que nunca me sentira tão feia”, disse a jovem à revista People. “Meu cabelo estava todo emaranhado, meus cílios haviam sumido completamente, eu não tinha sobrancelhas e, honestamente, não conseguia mais me reconhecer.”

Após o diagnóstico, Sickler sentiu que toda a sua “marca”, ou essência, foi destruída pela alopecia. A modelo começou a competir em concursos de beleza com apenas 10 anos e sua carreira estava decolando vertiginosamente antes do diagnóstico.

No entanto, mesmo depois de perder a autoconfiança, Mary decidiu que estava pronta para voltar ao mundo dos concursos de beleza. Em maio deste ano, ela ficou em segundo lugar no Miss Texas USA e, em julho, venceu o Miss Nevada USA.

3 imagensEm alguns casos, alopecia pode provocar queda de cabelo grave A procura por transplante capilar no Brasil registrou um aumento de 152%Fechar modal.1 de 3

Alopecia pode se manifestar também nos pelos corporais

Getty Images2 de 3

Em alguns casos, alopecia pode provocar queda de cabelo grave

Getty Images3 de 3

A procura por transplante capilar no Brasil registrou um aumento de 152%

Getty Images/LENblR

Prêmios

Cerca de um mês antes do concurso Miss EUA, a modelo decidiu revelar sua alopecia ao mundo em uma série de vídeos nas redes sociais. A demonstração de confiança fez Mary reconhecida como a primeira mulher com diagnóstico público de alopecia a se tornar Miss Nevada EUA e a competir no Miss EUA.

“Perdi todo o meu cabelo e definitivamente não imaginei que estaria desfilando no palco do Miss EUA sem cabelo, mas estou”, disse a modelo. “Levei muito tempo para finalmente conseguir me ver bonita, e acho que esse é o primeiro passo. Acho que se você se vê bonita e assume isso, outras pessoas também vão se ver.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost