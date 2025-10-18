Vídeo mostra adolescente sendo perseguido e atacado na Asa Sul

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um adolescente de 16 anos, vestido de preto, é perseguido e atacado, na Asa Sul (DF). Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes (foto em destaque) corre atrás dos criminosos e entra em confronto com um dos assaltantes.

O vídeo mostra que a vítima tenta fugir para uma área de mata, mas retorna em seguida e cai no chão, no local onde foi socorrido.

O assassinato de Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes ocorreu na noite dessa sexta-feira (17/10), na 112 Sul.

Um amigo do adolescente que morreu após ser esfaqueado foi o primeiro a tentar reanimar a vítima.

Isaac chegou a ser levado ao Hospital de Base, mas não resistiu e morreu.

Jogo de vôlei e o assalto

De acordo com moradores da região, o adolescente estava jogando vôlei na quadra 112 Sul, vestido com uniforme escolar, quando ao menos seis adolescentes o abordaram e levaram o celular dele.

Ele teria corrido atrás dos ladrões para tentar pegar o aparelho de volta e, nesse momento, acabou atacado e ferido.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Isaac foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF), mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Criminosos detidos

A PMDF apreendeu, inicialmente, cinco adolescentes horas depois, no Paranoá, após localizar o celular por meio de rastreamento. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I) da Asa Norte.

De acordo com o tenente Magalhães, da PMDF, os cinco foram de ônibus para o Paranoá. “Quando perguntados, eles informaram que o autor da facada não estava naquele grupo de cinco jovens e passaram a localização dos outros dois. A partir daí, conseguimos encontrar os demais”, informou.

Por volta das 21h45, mais dois adolescentes, incluindo o autor da facada mortal, também foram apreendidos pela PMDF.