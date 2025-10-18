Vídeo mostra adolescente sendo perseguido e atacado na Asa Sul

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um adolescente de 16 anos, vestido de preto, é perseguido e atacado, na Asa Sul (DF). Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes (foto em destaque) corre atrás dos criminosos e entra em confronto com um dos assaltantes.
O vídeo mostra que a vítima tenta fugir para uma área de mata, mas retorna em seguida e cai no chão, no local onde foi socorrido.
Veja o momento do ataque:
Mais detalhes do crime:
- O assassinato de Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes ocorreu na noite dessa sexta-feira (17/10), na 112 Sul.
- Um amigo do adolescente que morreu após ser esfaqueado foi o primeiro a tentar reanimar a vítima.
- Isaac chegou a ser levado ao Hospital de Base, mas não resistiu e morreu.
Jogo de vôlei e o assalto
De acordo com moradores da região, o adolescente estava jogando vôlei na quadra 112 Sul, vestido com uniforme escolar, quando ao menos seis adolescentes o abordaram e levaram o celular dele.
Ele teria corrido atrás dos ladrões para tentar pegar o aparelho de volta e, nesse momento, acabou atacado e ferido.
Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Isaac foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF), mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.
Outras imagens:
Sete adolescentes foram apreendidos
Todos são suspeitos de participação na morte de Isaac
Rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu
Isaac chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Caso aconteceu nesta sexta-feira
Adolescente morre após ser esfaqueado na 112 Sul
Criminosos detidos
A PMDF apreendeu, inicialmente, cinco adolescentes horas depois, no Paranoá, após localizar o celular por meio de rastreamento. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I) da Asa Norte.
De acordo com o tenente Magalhães, da PMDF, os cinco foram de ônibus para o Paranoá. “Quando perguntados, eles informaram que o autor da facada não estava naquele grupo de cinco jovens e passaram a localização dos outros dois. A partir daí, conseguimos encontrar os demais”, informou.
Por volta das 21h45, mais dois adolescentes, incluindo o autor da facada mortal, também foram apreendidos pela PMDF.