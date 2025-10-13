Vídeo mostra assassinos fugindo após matar policial penal no DF

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois suspeitos de terem esfaqueado o policial penal Henrique Andre Venturini, de 45 anos, são vistos fugindo do local do crime. O homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira (13/10), na QS 08, nas proximidades da UBS 5, no Riacho Fundo II.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 19h21. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram um veículo Chevrolet Onix prata, que havia colidido contra um muro.

No interior do automóvel estava Henrique, já sem sinais vitais e com grave lesão na região abdominal. Após avaliação e regulação médica, o óbito do policial penal foi declarado.

Henrique André Venturini era policial penal

Bombeiros chegaram ao local e encontraram Henrique já sem vida

Carro foi encontrado amassado

Informações preliminares, apuradas pela coluna Na Mira, apontam que o policial estava trabalhando como motorista de aplicativo quando teria sido atacado pelo passageiro a golpes de facão. Há suspeita de que o agente tenha sido reconhecido por um criminoso durante a corrida.

Henrique teria conseguido fugir do ataque, mas acabou batendo o carro em um muro. A Polícia Civil também não descarta a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte).

A área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).