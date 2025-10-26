Vídeo mostra atentado a tiros contra frequentadores de bar em Goiás

Uma câmera de segurança gravou o momento em que um grupo armado abriu fogo sem piedade contra frequentadores de um bar em Anápolis (GO) na madrugada desse sábado (25/10). O atentado deixou um morto e quatro feridos.

Veja:

As imagens mostram o grupo armado chegando ao local. Os criminosos apontam as armas e começam a disparar. Desesperados, os frequentadores correm ou tentam se esconder. Cinco pessoas foram baleadas. Uma delas morreu.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) prendeu em flagrante seis pessoas suspeitas de participação no ataque.

Acompanhe as prisões:

Segundo a PMGO, a prisão é fruto do trabalho integrado de várias unidades militares. Após o ataque, os suspeitos teriam planejado fugir em direção a Águas Lindas de Goiás (GO).

Foi criada, então, uma ação conjunta com o objetivo de localizar o grupo criminoso composto por seis suspeitos. Os policiais identificaram os veículos utilizados na fuga. Desta forma, localizaram três suspeitos ainda em Anápolis.

Outro suspeito foi localizado na cidade Corumbá de Goiás (GO). A arma utilizada no crime e mais dois suspeitos foram localizados na cidade de Águas Lindas de Goiás.

Unidades da PMGO participantes da operação:

PM/2 INTELIGÊNCIA 3°CRPM INTELIGÊNCIA 17º CRPM ⁠CPE ANÁPOLIS (3ºCRPM) ⁠CPE ÁGUAS LINDAS (15ºCIPM) CPR ⁠GCM-ÁGUAS LINDAS

Como foi o ataque

Um grupo armado abriu fogo contra frequentadores de um bar no Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis (GO), na madrugada de sábado.

O grupo chegou ao local em um carro de cor prata. Logo após descer do veículo, o grupo começou a atirar. Em pânico, os frequentadores tentaram se esconder ou fugir. Mesmo assim, os atiradores alvejaram cinco pessoas.

As vítimas foram socorridas. Uma delas morreu na unidade de pronto atendimento de Anápolis. As demais foram internadas no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo.