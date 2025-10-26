Vídeo mostra bate-boca entre Marcela Tomaszewski e Dado após agressão

Após Marcela Tomaszewski vir a público ao lado de Dado Dolabella e negar a agressão, surgiram imagens do pós-briga, onde ela aparece com o pescoço e a mão vermelhos. Um conhecido do casal publicou as imagens feitas após a briga, detonou o ator e ainda revelou que foi bloqueada pela modelo.

“Dado Dolabella agressor! Não adianta mexer com quem tem gente. Você vai pra cadeia, seu covarde!!! E você, Marcela, que me bloqueou por ter mandando você apagar os stories mentindo e dizendo que ele não te agrediu, postarei aqui tudo que você me enviou da agressão”, disse a pessoa.

Leia também

Na gravação, revelada pelo jornalista Erlan Bastos, a modelo aparece mostrando a mão e o pescoço vermelhos. Ao fundo, uma mulher conversa com o ator e ele afirma “ele mereceu”. Nesse momento, a miss rebate: ‘Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida”, disparou.

Pediu para fazerem denúncias

Ainda na publicação, o conhecido da modelo convocou: “Sim, não adianta negar, teve agressão, sim. Dado Dolabella, você é um covarde! Todos que estão no Brasil, por favor, fazer uma denúncia na Deam mais próxima. Marcela mora no Rio de Janeiro”, pediu, antes de completar:

18 imagens Fechar modal. 1 de 18

Conhecido de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgou imagens da agressão

Instagram/Reprodução 2 de 18

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução 3 de 18

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução 4 de 18

Marcela Tomaszewski conversou com a coluna e confirmou a agressão

Instagram/Reprodução 5 de 18

Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski termina após agressão

Instagram/Reprodução 6 de 18

Veja momento em que Marcella confirma agressão e término com Dado Dolabella

Instagram/Reprodução 7 de 18

Marcela Tomaszewski desabafa sobre ataques por namoro com Dado Dolabella

8 de 18

Marcela Tomaszewski se declara para Dado Dolabella: “Felicidade”

Instagram/Reprodução 9 de 18

Dado Dolabella posa com a namorada, Marcela Tomaszewski, em cachoeira onde ia com Wanessa

Instagram/Reprodução 10 de 18

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão vivendo um romance

Instagram/Reprodução 11 de 18

Vídeo mostra bate-boca entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella após agressão

Instagram/Reprodução 12 de 18

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski estão viajando juntos

Instagram/Reprodução 13 de 18

“Princesa”, baba Dado Dolabella durante viagem com nova affair

Instagram/Reprodução 14 de 18

Saiba quem é Marcela Tomaszewski, nova affair de Dado Dolabella

Instagram/Reprodução 15 de 18

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram 16 de 18

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram 17 de 18

Marcela Tomaszewski

Reprodução/Instagram 18 de 18

Theo Becker e Dado Dolabella

Reprodução

“Todas as provas das agressões e prints das conversas que eu vou colocar aqui. Os dados dela completos e endereço para colocar no BO, mando por direct! Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de agressão doméstica que, automaticamente, inicia um processo pela Lei Maria da Penha”, explicou.

E seguiu relatando: “Processo esse que não foi iniciado automaticamente quando a mesma foi para a delegacia após o vizinho ter chamado a polícia devido aos gritos durante as agressões!!!!!”, disse.

Assista ao vídeo