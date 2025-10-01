01/10/2025
Vídeo mostra corpo de turista russo. Veja qual é a suspeita da polícia

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) encontrou, na manhã dessa terça-feira (30/9), um corpo em avançado estado de decomposição dentro de uma mata fechada na Floresta da Tijuca, região próxima ao Horto, na Zona Sul do RJ.

A coluna apurou que os investigadores da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) acreditam que o cadáver seja o de Denis Kopanev (foto em destaque), 33 anos, turista britânico-russo que desapareceu em 9 de junho deste ano.

As pistas apontam para o desfecho do caso porque, segundo as equipes que participaram do resgate, junto ao corpo foi encontrada uma carteira contendo cartões de crédito em nome de Denis.

A coluna apurou que as avaliações preliminares indicam que o homem tenha se perdido na mata e falecido em decorrência de uma hipotermia.

Veja:

Cartão de crédito foi encontrado junto aos restos mortais
Corpo estava em área de difícil acesso, em região de mata fechada

A descoberta ocorreu nessa terça (30/9)

2 de 4

Uma chave também foi encontrada na bolsa

3 de 4

Cartão de crédito foi encontrado junto aos restos mortais

Divulgação4 de 4

Corpo estava em área de difícil acesso, em região de mata fechada

Divulgação

Entenda o caso

O turista, que trabalhava como analista financeiro, chegou ao Rio de Janeiro um dia antes de desaparecer.

À época, o desaparecimento causou preocupação entre amigos e familiares. O sumiço foi notado após o turista deixar de atender chamadas e não responder a mensagens.

Outra situação que impulsionou a preocupação dos familiares foi o fato dele não comparecer ao aeroporto na quarta-feira (12/6), data prevista para seu voo com destino a São Paulo (SP). Além disso, ele sequer realizou o check-out do imóvel.

Diante dos fatos, o caso foi oficialmente registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e as investigações foram instauradas.

A descoberta do corpo nessa terça pode colocar um fim ao mistério envolvendo o sumiço.

