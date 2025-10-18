Vídeo mostra exato momento em que palco desaba durante show de DJ Vintage Culture

Parte do backstage do evento que teria como atração principal o DJ Vintage Culture desabou na noite deste sábado (18), em Porto Velho (RO), assustando o público presente. O incidente ocorreu no momento de maior movimentação, durante a chegada do artista ao local. Parte da estrutura não suportou o peso e cedeu, provocando correria e pânico entre os presentes. Brigadistas e equipes médicas atuaram rapidamente no atendimento a pessoas que apresentaram ferimentos leves e crises de nervosismo.

A produtora responsável pelo evento, Deep Soul, informou por meio das redes sociais que o problema foi rapidamente controlado e que ninguém ficou gravemente ferido. Em nota, a organização lamentou o ocorrido e anunciou o ressarcimento parcial dos ingressos para os setores backstage e camarote premium. A área afetada foi imediatamente isolada e o Corpo de Bombeiros foi acionado para evitar novos riscos.

Após o susto, o palco principal chegou a ser reativado, mas o DJ Vintage Culture não chegou a se apresentar. A produção ainda não confirmou se o show será remarcado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o exato momento em que o piso do camarote cede, derrubando parte do público e gerando gritos e tumulto no evento.