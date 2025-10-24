24/10/2025
Vídeo mostra fábrica de salgados infestada de baratas e moscas

O delegado Humberto Teófilo, responsável pela investigação acerca da fábrica clandestina de salgados, mostrou em um vídeo nas redes sociais como o local funcionava no bairro Jardim Esmeralda, em Goiânia.

Identificada como “Bistrô Chef – Oficina de Sabores”, a fábrica estava infestada de baratas e moscas. Na entrada da residência, havia lixo espalhado, latinhas de bebidas e objetos quebrados.

O salgado acompanhado de um refresco era vendido por R$ 5. Mas, por trás dessa aparente mistura saborosa, havia uma realidade preocupante.

Tomates cortados, queijo e massas preparadas para tortas eram “visitadas” por dezenas de moscas. Salgados, pizzas e outros produtos eram produzidos em um ambiente totalmente insalubre, dividido entre a cozinha e o quintal.

Assista ao vídeo:

O comércio clandestino foi lacrado nessa terça-feira (21/10) por policiais civis da Central Geral de Flagrantes, com o apoio da Vigilância Sanitária.

Os alimentos, produzidos em condições precárias e com infestação de baratas, eram vendidos em feiras e lanchonetes de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

De acordo com as investigações, a produção de alimentos acontecia sem qualquer tipo de fiscalização, colocando em risco a saúde pública.

A responsável pelo local foi autuada e responderá por infração de medida sanitária preventiva, conforme previsto no artigo 268 do Código Penal.

