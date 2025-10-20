Vídeo mostra homem fugindo com faca cravada nas costas após ataque

Um homem foi brutalmente atacado na noite de sábado (18/10) em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Câmeras de segurança flagraram o instante em que o agressor se aproxima e atinge a vítima pelas costas com uma facada, enquanto ela se preparava para entrar em um carro estacionado em frente a um comércio local.

Mesmo ferido e com a faca cravada nas costas, o homem conseguiu correr e pedir ajuda. Segundo informações preliminares, ele foi socorrido por testemunhas e encaminhado a uma unidade de saúde. Ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A motivação do crime e a identidade do autor ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás, que analisa as imagens das câmeras de segurança para identificar o agressor e esclarecer as circunstâncias do ataque.

Assista o vídeo:

Fonte: Polícia Civil de Goiás / Reprodução

✍️ Redigido por ContilNet