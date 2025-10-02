Vídeo mostra Hungria comprando bebidas antes de internação: assista

O cantor Hungria foi internado no Hospital DF Star nesta quinta-feira (2/10), em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol após ingerir bebida alcoólica na casa de amigos. Câmeras de segurança de uma distribuidora em Vicente Pires (DF) registraram o artista na noite dessa quarta-feira (1/10).
O cantor Hungria
Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por Metanol
Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por Metanol
Hungria
Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por Metanol
Nas imagens, Hungria sai do carro e logo recebe a atenção de um atendente. Em seguida, vai ao caixa e registra a compra de diversas latas de energético e pelo menos duas garrafas de bebidas alcoólicas.
De acordo com boletim médico do DF Star, Hungria apresenta cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A assessoria de imprensa do cantor confirmou a suspeita de intoxicação por metanol e informou que ele passou mal após ingerir bebida alcoólica.
O artista foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele será submetido a sessões de hemodiálise e já recebe doses de etanol, tratamento indicado em casos de intoxicação por metanol.
