Vídeo mostra Hungria comprando bebidas antes de internação: assista

O cantor Hungria foi internado no Hospital DF Star nesta quinta-feira (2/10), em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol após ingerir bebida alcoólica na casa de amigos. Câmeras de segurança de uma distribuidora em Vicente Pires (DF) registraram o artista na noite dessa quarta-feira (1/10).

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

O cantor Hungria

Reprodução/Internet. 2 de 5

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por Metanol

Reprodução/Instagram @hungria_oficial

3 de 5

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por Metanol

Reprodução/Instagram @hungria_oficial

4 de 5

Hungria

Instagram/Reprodução 5 de 5

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por Metanol

Reprodução/Instagram @hungria_oficial

Nas imagens, Hungria sai do carro e logo recebe a atenção de um atendente. Em seguida, vai ao caixa e registra a compra de diversas latas de energético e pelo menos duas garrafas de bebidas alcoólicas.

Leia também

De acordo com boletim médico do DF Star, Hungria apresenta cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A assessoria de imprensa do cantor confirmou a suspeita de intoxicação por metanol e informou que ele passou mal após ingerir bebida alcoólica.

O artista foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele será submetido a sessões de hemodiálise e já recebe doses de etanol, tratamento indicado em casos de intoxicação por metanol.