Vídeo mostra momento em que homem monitorado por tornozeleira é executado com dois tiros em Rio Branco

Um vídeo obtido pela redação mostra o exato momento em que o monitorado por tornozeleira eletrônica Daniel Oliveira da Costa, de 26 anos, foi executado com dois tiros, na noite deste sábado (11), na Rua Peru, bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.

As imagens registram a chegada da vítima à residência quando dois criminosos em uma motocicleta se aproximam e iniciam uma rápida conversa. Em seguida, Daniel tenta correr para dentro do apartamento, mas é atingido por disparos de arma de fogo, sendo um na boca e outro no peito. Após o crime, a dupla foge em alta velocidade.

De acordo com informações da polícia, o proprietário do imóvel ouviu ao menos três tiros e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte avançado foi enviada ao local, mas apenas pôde constatar o óbito de Daniel.

A PM isolou a área para os trabalhos periciais. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e colheu informações preliminares. O caso segue sob investigação.

Ainda segundo informações repassadas pela polícia, ao verificar o sistema, foi constatado que Daniel respondia a um processo por tráfico de drogas.

Veja o vídeo: