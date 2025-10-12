12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Vídeo mostra momento em que homem monitorado por tornozeleira é executado com dois tiros em Rio Branco

Daniel Oliveira da Costa, de 26 anos, foi morto na noite de sábado (11) ao chegar em casa, no bairro Baixada da Habitasa; imagens mostram dupla em moto cometendo o crime.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo obtido pela redação mostra o exato momento em que o monitorado por tornozeleira eletrônica Daniel Oliveira da Costa, de 26 anos, foi executado com dois tiros, na noite deste sábado (11), na Rua Peru, bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.

As imagens registram a chegada da vítima à residência quando dois criminosos em uma motocicleta se aproximam e iniciam uma rápida conversa. Em seguida, Daniel tenta correr para dentro do apartamento, mas é atingido por disparos de arma de fogo, sendo um na boca e outro no peito. Após o crime, a dupla foge em alta velocidade.

Corpo de Daniel Oliveira foi encontrado em frente ao apartamento onde morava, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco/Foto: ContilNet

De acordo com informações da polícia, o proprietário do imóvel ouviu ao menos três tiros e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte avançado foi enviada ao local, mas apenas pôde constatar o óbito de Daniel.

Daniel Oliveira/Foto cedida

A PM isolou a área para os trabalhos periciais. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Vídeo mostra o momento em que dois criminosos em uma motocicleta se aproximam e executam a vítima com dois tiros/Foto cedida

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e colheu informações preliminares. O caso segue sob investigação.

Ainda segundo informações repassadas pela polícia, ao verificar o sistema, foi constatado que Daniel respondia a um processo por tráfico de drogas.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost