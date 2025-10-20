Vídeo: morador enfrenta cachoeira perigosa de barco para chegar em comunidade no Acre

Residente na comunidade Triunfo, às margens do Rio Macauã, em Sena Madureira, o trabalhador rural Branco Lopes enfrentou mais um obstáculo no último fim de semana para chegar à sua propriedade. Utilizando uma canoa, ele venceu uma das cachoeiras mais temidas da região.

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra Branco Lopes pilotando o barco e, por pouco, não sendo vencido pela força da cachoeira.

“É preciso ter muito cuidado e técnica também, caso contrário, não consegue passar”, disse ele.

No mesmo local, em ocasiões anteriores, já foram registrados alagamentos de embarcações, e ribeirinhos tiveram prejuízos materiais.

VEJA O VÍDEO: