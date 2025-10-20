Vídeo mostra patinhos sendo jogados agressivamente em lago artificial e revolta internautas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento em que patinhos são lançados em um lago artificial na maior fazenda de patos da China, localizada na província de Jiangsu. Apesar de a fazenda ser referência em tecnologia e produção em larga escala, o jeito como os filhotes são jogados provocou indignação de internautas.

Nas imagens, os animais aparecem sendo despejados de forma rápida e direta, o que levou diversos usuários a questionarem se o método respeita os princípios de bem-estar animal. Muitos comentários criticaram a prática, descrevendo o procedimento como “brutal” e “desrespeitoso”, enquanto outros ressaltaram que, na indústria, esses atos são considerados padrão.

Apesar das explicações sobre sistemas automatizados de alimentação, controle de temperatura e manejo da água, o foco do debate nas redes sociais ficou na forma como os patinhos são manuseados, gerando questionamentos sobre os limites entre eficiência produtiva e cuidado com os animais.

Veja o vídeo: