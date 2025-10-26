26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

VÍDEO: motociclista fica em estado grave após ser atingida por motorista bêbado em Rio Branco

O condutor da caminhonete recusou-se a realizar o teste do etilômetro, apresentando sinais visíveis de embriaguez

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A motociclista Jéssica da Silva Anedino, de 34 anos, ficou gravemente ferida após uma colisão frontal com uma caminhonete na noite deste sábado (25), na Rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro 15, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jéssica conduzia uma motocicleta modelo Yamaha Fazer 250, de cor cinza e placa SQR-9E44, quando acabou colidindo frontalmente contra uma Toyota Hilux prata, de placa OXP-4217, dirigida por Otelino Chaves de Brito, de 57 anos que invadiu a pista contraria da via colidindo frontalmente com a motociclista.

Veículos no local do acidente/Foto: ContilNet

Com o forte impacto, Jéssica foi arremessada por vários metros, sofrendo múltiplas fraturas, entre elas fratura exposta na tíbia esquerda, fratura no fêmur, fratura na mandíbula e ferimentos no abdômen.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), unidade de suporte básico 06 do Segundo Distrito, foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi levada em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Vítima sendo socorrida por paramédicos/Foto: ContilNet

O motorista da caminhonete, após a colisão violenta, permaneceu no local até a chegada do Batalhão de Trânsito, que contou com o apoio da Polícia Militar do 2º Batalhão.

O condutor da caminhonete recusou-se a realizar o teste do etilômetro, apresentando sinais visíveis de embriaguez. Diante da situação, ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A Perícia Técnica da Polícia Civil também esteve no local, periciando a cena do acidente e colhendo elementos que devem auxiliar nas investigações sobre a dinâmica da colisão.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar acompanhou toda a ocorrência e registrou o caso. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost