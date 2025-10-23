Vídeo: motociclista morre atropelado após discussão de trânsito em SP

Um motociclista, de 35 anos, identificado como João Paulo Dias Dantas, morreu após ser atropelado por um carro, na manhã dessa quarta-feira (22/10), enquanto dirigia pela Avenida Ipanema, em Sorocaba, interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o atropelador é um homem, de 31 anos, que dirigia um Volkswagen T-Cross preto. Anteriormente ao crime, havia ocorrido uma discussão no trânsito entre ambos. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um vídeo mostra o momento do atropelamento. Veja:

Ainda de acordo com a pasta, testemunhas contaram à polícia que o motorista fugiu após o atropelamento.

O que diz o suspeito