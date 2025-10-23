23/10/2025
Vídeo: motociclista morre atropelado após discussão de trânsito em SP

Um motociclista, de 35 anos, identificado como João Paulo Dias Dantas, morreu após ser atropelado por um carro, na manhã dessa quarta-feira (22/10), enquanto dirigia pela Avenida Ipanema, em Sorocaba, interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o atropelador é um homem, de 31 anos, que dirigia um Volkswagen T-Cross preto. Anteriormente ao crime, havia ocorrido uma discussão no trânsito entre ambos. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um vídeo mostra o momento do atropelamento. Veja:

 

Ainda de acordo com a pasta, testemunhas contaram à polícia que o motorista fugiu após o atropelamento.

O que diz o suspeito

  • Posteriormente, o motorista do carro se apresentou espontaneamente no quartel do Comando de Policiamento do Interior (CPI-7), dizendo que foi agredido pela vítima e por outros motociclistas antes do atropelamento.
  • O suspeito relatou que não teve a intenção de matar. Ele apresentava escoriações no rosto e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para atendimento médico.
  • O homem foi ouvido e liberado posteriormente e os veículos envolvidos foram apreendidos.
  • O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão no veículo no Plantão Policial de Sorocaba, que requisitou perícia.

 

