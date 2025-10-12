Vídeo. Motorista de aplicativo encontra jiboia no para-brisa do carro

Um motorista de carro por aplicativo encontrou uma cobra jiboia no para-brisa do carro, na noite desse sábado (11/10).

Veja imagens e vídeo do resgate:

Enquanto transportava dois passageiros aos seus destinos, o animal apareceu no para-brisa do carro. Na tentativa de capturar a cobra, o condutor seguiu até o quartel de Bombeiros em Ceilândia, mas não conseguiram encontrar a jiboia.

O motorista seguiu viagem com novas corridas e, depois de percorrer diversas regiões, a cobra pareceu novamente no mesmo lugar.

Já no pátio do Grupamento de Emergência Média (Gaeph) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), localizado no Guará 2, os militares conseguiram realizar a captura da serpente.

Após o resgate, a jiboia, apesar de não apresentar ferimentos, foi encaminhada ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (Hfaus) para avaliação.

O CBMDF alerta para que caso ocorra situação de resgate de animais silvestres em sua residência, afaste-se, isole o local e acione a corporação por meio do telefone 193.