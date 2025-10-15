Vídeo: motorista de Porsche blindado reage a tentativa de assalto no RJ

Um motorista de um Porsche blindado reagiu a uma tentativa de assalto no bairro de Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro, no último domingo (12).

Câmeras de segurança registraram o momento em que três criminosos pararam dois carros ao lado do Porsche, desceram e anunciaram o assalto. O motorista da Porsche, que estava do lado de fora do veículo, correu para dentro do carro, conseguiu fechar a porta rapidamente e fugiu do local em seguida.

Durante a fuga, os assaltantes dispararam contra o veículo, mas, por ser blindado, os tiros não atravessaram e o motorista saiu ileso. As pessoas que caminhavam no entorno do veículo, saíram correndo.

A Polícia Militar informou que realiza buscas para identificar e localizar os criminosos envolvidos na ação.

Veja o vídeo: