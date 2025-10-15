15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Vídeo: motorista de Porsche blindado reage a tentativa de assalto no RJ

Criminosos dispararam contra o veículo, mas, por ser blindado, os tiros não atravessaram e o motorista saiu ileso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um motorista de um Porsche blindado reagiu a uma tentativa de assalto no bairro de Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro, no último domingo (12).

Câmeras de segurança registraram o momento em que três criminosos pararam dois carros ao lado do Porsche, desceram e anunciaram o assalto. O motorista da Porsche, que estava do lado de fora do veículo, correu para dentro do carro, conseguiu fechar a porta rapidamente e fugiu do local em seguida.

Durante a fuga, os assaltantes dispararam contra o veículo, mas, por ser blindado, os tiros não atravessaram e o motorista saiu ileso. As pessoas que caminhavam no entorno do veículo, saíram correndo.

A Polícia Militar informou que realiza buscas para identificar e localizar os criminosos envolvidos na ação.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost