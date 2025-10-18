Vídeo: mulher com duas crianças é assaltada na porta de casa no DF

Uma mulher acompanhada de duas crianças foi rendida e assaltada na porta de casa, na QNO 9, em Ceilândia (DF). O crime aconteceu na tarde dessa quinta-feira (16/10).

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que as vítimas, dentro do veículo, iniciam a manobra de ré para sair da garagem. Nesse instante, um criminoso corre em direção ao carro.

Leia também

Armado, o assaltante aborda as vítimas pela janela do veículo e as ameaça de morte. A mulher rapidamente sai do carro com as crianças e tenta se refugiar dentro da própria casa.

Enquanto isso, o comparsa entra no banco do passageiro. E o outro bandido assume o volante e foge com o carro.

Veja o vídeo:

Cerca de 15 minutos após o crime, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Motociclístico (GTM 30), localizou e prendeu o suspeito. A arma utilizada no assalto foi apreendida.

O carro e o celular da vítima foram recuperados. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).