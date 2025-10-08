Vídeo: mulher espalha glitter no carro e na casa do ex após traição

08/10/2025
Universo POP
Escrito por Metrópoles
video:-mulher-espalha-glitter-no-carro-e-na-casa-do-ex-apos-traicao

Uma vingança pra lá de brilhosa! Uma mulher viralizou no TikTok após se vingar de uma traição do ex-namorado de uma forma inusitada: a body piercing Rafaela Bressan encheu o carro, a casa e até o interior do vaso sanitário e da geladeira do rapaz de glitter colorido.

Em um vídeo postado na rede social de vídeos curtos, Rafaela escreveu: “POV: seu namorado te traiu e disse pra você se vinga”. Nas imagens, ela mostra o estrago que armou nos objetos pessoais do rapaz.

Assista:

@bressanpiercing Homens sempre esperam que você pague na mesma moeda, mas você mostra como pode ser mais criativa usando 7kg de glitter #glitternocarro #traição #povhomens #fyp #fofoca ♬ Bad Reputation – Joan Jett

A história por trás da vingança

A cuiabana de 28 anos contou que a situação aconteceu após ela confirmar que o ex-namorado chamou outra pessoa para sair enquanto os dois ainda namoravam. A vingança garantiu “boas gargalhadas” a mulher.

“A única coisa que consegui pensar foi a situação com o glitter, que eu já tinha visto na internet, algo semelhante, e dei boas gargalhadas”, contou ela ao portal g1.

