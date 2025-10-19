Vídeo: mulher tem viagem sabotada após compartilhar detalhes no TikTok

19/10/2025
Uma mulher teve a viagem dos seus sonhos cancelada por uma pessoa aleatória após compartilhar detalhes do itinerário na internet. Melissa Doherty relembrou a situação em um vídeo que viralizou no TikTok (veja aqui).

Doherty contou que reservou um voo de Cairns, na Austrália, para Cingapura. Incapaz de se conter, a viajante teria postado um vídeo no TikTok com seu itinerário, sem pensar que alguém poderia tirar vantagem de suas informações pessoais.

“A referência da reserva estava lá e, sim, obviamente meu sobrenome está no meu TikTok”, explicou Melissa. O que ela não imaginava era que alguém cancelaria o seu voo.

A jovem só tomou conhecimento da situação quando recebeu um e-mail da companhia aérea informando que seu reembolso estava “em andamento”.

Melissa inicialmente presumiu que o reembolso era por conta do cancelamento do seu voo e pensou em simplesmente remarcar a viagem. No entanto, percebeu que algo estava errado depois de receber R$ 2 mil de reembolso — embora tenha desembolsado mais de R$ 4 mil na viagem.

Quando ela ligou para a empresa informando o problema, os funcionários informaram que o cancelamento havia sido feito por telefone. Porém, ela descobriu depois que o cancelamento havia sido feito pelo site e que não havia “mais nada” para fazer.

Doherty disse que o ato covarde a deixou “enjoada” e furiosa. “Sinto que vou vomitar a qualquer momento”.

Dias depois, a viajante afirmou que a companhia aérea estava trabalhando para reembolsá-la e que já “remarcou os voos”. Diante do incidente, Melissa alertou outras pessoas para não “confiarem nas pessoas na internet”.

