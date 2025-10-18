Vídeo: Neto encontra Rogério Ceni e exalta qualidades do ex-goleiro

Em um momento descontraído, o apresentador e ex-jogador Neto se encontrou com Rogério Ceni, ex-goleiro e atual treinador do Bahia, nas dependências da Neo Química Arena. Acompanhado de seu filho, o ex-Corinthians assumiu que Ceni tinha mais êxito nas cobranças de falta quando ainda estavam em atividade.

Neto falando do Rogério Ceni pro filho: “Esse batia falta mais que o pai” 10neto.milgrau pic.twitter.com/DHh38QL6jL — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) October 18, 2025

Os números não mentem. Ceni é goleiro com mais gols marcados na história do futebol. Pelo São Paulo, o ex-jogador balançou as redes em 131 oportunidades, sendo 61 de falta. Enquanto isso, Neto tem aproximadamente 50 gols marcados dessa forma.