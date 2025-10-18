18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Vídeo: Neto encontra Rogério Ceni e exalta qualidades do ex-goleiro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-neto-encontra-rogerio-ceni-e-exalta-qualidades-do-ex-goleiro

Em um momento descontraído, o apresentador e ex-jogador Neto se encontrou com Rogério Ceni, ex-goleiro e atual treinador do Bahia, nas dependências da Neo Química Arena. Acompanhado de seu filho, o ex-Corinthians assumiu que Ceni tinha mais êxito nas cobranças de falta quando ainda estavam em atividade.

Confira:

Neto falando do Rogério Ceni pro filho: “Esse batia falta mais que o pai”

🎥 10neto.milgrau pic.twitter.com/DHh38QL6jL

— Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) October 18, 2025

Leia também

Os números não mentem. Ceni é goleiro com mais gols marcados na história do futebol. Pelo São Paulo, o ex-jogador balançou as redes em 131 oportunidades, sendo 61 de falta. Enquanto isso, Neto tem aproximadamente 50 gols marcados dessa forma.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost