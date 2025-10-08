Vídeo: Neymar incentiva namoro entre Ana Castela e Zé Felipe

Durante uma gravação do Altas Horas realizada nessa terça-feira (7/10), Neymar surpreendeu ao comentar, de forma pública, sobre os rumores do possível affair entre Ana Castela e Zé Felipe.

O que aconteceu

O atacante do Santos dividiu o palco com a cantora e, em um momento descontraído do programa comandado por Serginho Groisman, fez uma ligação ao vivo para Zé Felipe, que participava simultaneamente do podcast PodPah, apresentado por Igão e Mítico, nesta terça-feira.

Durante a conversa, Igão perguntou a Neymar se ele acreditava que Ana Castela e Zé Felipe formariam um casal. A plateia do programa da Globo reagiu com empolgação, arrancando risadas do jogador, que respondeu de forma bem-humorada: “A voz do povo é a voz de Deus.”

Veja o vídeo

Ana Castela fez chamada de vídeo pro Zé Felipe, e o Igão perguntou pro Neymar se eles vão namorar e o público foi à loucura pic.twitter.com/NsW9Oirjw4 — Sofreneja (@SofrenejaOf) October 8, 2025

Ana Castela e Zé Felipe.

Ana Castela e Zé Felipe

O cantor Zé Felipe

Neymar Jr.

Neymar Jr., craque do Santos.

Zé Felipe garantiu que está solteiro

Mesmo diante dos muitos rumores de romance com a boiadeira, Zé Felipe garantiu, durante o podcast, que está solteiro — embora tenha admitido estar em uma fase leve e feliz da vida amorosa.

Recentemente, Zé Felipe comentou que está vivendo o momento mais feliz de sua trajetória pessoal, declaração que gerou críticas nas redes sociais.

No entanto, o artista aproveitou o espaço no PodPah para rebater os comentários e reafirmar sua visão sobre a paternidade. Segundo ele, os filhos não representam uma fase passageira, e sim uma parte permanente e essencial da vida.

“A felicidade é algo muito nosso. A pessoa que baseia toda a sua felicidade em outra não é feliz. É o estado em que você está, e eu estou na minha melhor fase”, afirmou o cantor.