Vídeo: Neymar reencontra segurança que acertou bolada em Mavie

Olho por olho, dente por dente. Mavie, filha de Neymar, foi acertada por uma bolada nessa quarta-feira (15/10), antes do início da partida entre Santos x Corinthians, pelo Brasileirão. Acompanhada do pai, a criança foi atingida pelo segurança do Peixe.

De forma descontraída, o camisa 10 santista vingou a filha com o tradicional “corredor polonês” com o apoio dos demais colegas do elenco.

Veja vídeo:

O que aconteceu?

Em um vídeo que viralizou na web, Mavie aparece brincando com Neymar na lateral do campo. Enquanto chama a atenção com sua fofurice, a menina acaba sendo atingida por uma bola na cabeça.

Neymar e Mavie compareceram ao jogo do Santos nesta quarta-feira (15/10)

Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador

Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador

Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador

Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel são clicados na festa da filha mais velha do casal

Ainda nas imagens dá para ver que a criança chora e logo é amparada pelo pai. Ao ver que Mavie estava chorando, Neymar pega ela no colo para acalmá-la.