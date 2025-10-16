16/10/2025
Vídeo: Neymar reencontra segurança que acertou bolada em Mavie

Olho por olho, dente por dente. Mavie, filha de Neymar, foi acertada por uma bolada nessa quarta-feira (15/10), antes do início da partida entre Santos x Corinthians, pelo Brasileirão. Acompanhada do pai, a criança foi atingida pelo segurança do Peixe.

De forma descontraída, o camisa 10 santista vingou a filha com o tradicional “corredor polonês” com o apoio dos demais colegas do elenco.

Veja vídeo:

 

O que aconteceu?

Em um vídeo que viralizou na web, Mavie aparece brincando com Neymar na lateral do campo. Enquanto chama a atenção com sua fofurice, a menina acaba sendo atingida por uma bola na cabeça.

5 imagensBruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogadorBruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogadorBruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogadorNeymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel são clicados na festa da filha mais velha do casalFechar modal.1 de 5

Neymar e Mavie compareceram ao jogo do Santos nesta quarta-feira (15/10)

2 de 5

Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador

Reprodução/Instagram.3 de 5

Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador

Reprodução/Instagram.4 de 5

Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador

Reprodução/Instagram.5 de 5

Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel são clicados na festa da filha mais velha do casal

Instagram/Reprodução

Ainda nas imagens dá para ver que a criança chora e logo é amparada pelo pai. Ao ver que Mavie estava chorando, Neymar pega ela no colo para acalmá-la.

 

ESCOLHA DO EDITOR

