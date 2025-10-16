Vídeo: Neymar reencontra segurança que acertou bolada em Mavie

Olho por olho, dente por dente. Mavie, filha de Neymar, foi acertada por uma bolada nessa quarta-feira (15/10), antes do início da partida entre Santos x Corinthians, pelo Brasileirão. Acompanhada do pai, a criança foi atingida pelo segurança do Peixe.
De forma descontraída, o camisa 10 santista vingou a filha com o tradicional “corredor polonês” com o apoio dos demais colegas do elenco.
Veja vídeo:
Ver esta publicação no Instagram
Uma publicação partilhada por Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)
Leia também
-
Veja momento em que Mavie, filha de Neymar, leva bolada na cabeça
-
Momento entre Neymar e Mavie durante jogo do Santos viraliza; veja
-
Vídeo: Mavie é atingida por bola na cabeça e reação de Neymar viraliza
-
Biancardi desabafa após Mavie e Mel ficarem doentes ao mesmo tempo
O que aconteceu?
Em um vídeo que viralizou na web, Mavie aparece brincando com Neymar na lateral do campo. Enquanto chama a atenção com sua fofurice, a menina acaba sendo atingida por uma bola na cabeça.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Neymar e Mavie compareceram ao jogo do Santos nesta quarta-feira (15/10)
2 de 5
Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador
Reprodução/Instagram.3 de 5
Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador
Reprodução/Instagram.4 de 5
Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador
Reprodução/Instagram.5 de 5
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel são clicados na festa da filha mais velha do casal
Instagram/Reprodução
Ainda nas imagens dá para ver que a criança chora e logo é amparada pelo pai. Ao ver que Mavie estava chorando, Neymar pega ela no colo para acalmá-la.