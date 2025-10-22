Vídeo: onça que atacou sucuri é vista comendo jacaré vivo no Pantanal

A mesma onça-pintada que foi flagrada durante um ataque a uma sucuri no Pantanal, no sábado (18/10), foi registrada capturando outra presa dois dias depois. Nesse último episódio, um jacaré levou a pior e foi devorado vivo por ela.

“Amber”, como a onça é conhecida na região, foi registrada pelo fotógrafo e biólogo Fabiano Oliveira. Em vídeo, ela aparece arrastando o jacaré pelo pescoço em meio a uma vegetação rasteira. O réptil tentou se defender, chegando a duelar com a onça, mas acabou morto.

Ao final da gravação, a onça é vista se alimentando do animal.

Confira:

O vídeo da ação do felino foi postado nas redes sociais do fotógrafo. Na descrição, ele lembra da história com a sucuri, dias antes, e explica o motivo de se negar a chamar a onça pelo outro nome que ela é conhecida na região: “Medrosa”.

“Amber ataca novamente! Dois dias após caçar a sucuri cuja imagem, para minha surpresa, viralizou, agora apanhou esse jacaré enorme. Essa onça de 9 anos, que conheço desde filhote, é mais conhecida em Porto Jofre pelo nome de “Medrosa”, mas que eu, por razões óbvias, me recuso a aderir. Ela é pura força e coragem, minha onça favorita”, descreve Fabiano.

Sucuri

O registro de “Amber” no duelo contra a sucuri viralizou. A ação também foi registrada em fotografia e em vídeo. Nas imagens (galeria acima), a onça-pintada atacou a sucuri. A serpente tentou se defender ao se enrolar no focinho do felino, mas não conseguiu evitar o ataque fatal ocorrido no Parque Estadual Encontro das Águas, região do Pantanal de Mato Grosso.

O vídeo feito por Fabiano também mostra a onça se fartando da presa, após a batalha com a sucuri. Veja abaixo: