Vídeo: ônibus com estudantes cai de ribanceira em Maceió

Um ônibus caiu em uma ribanceira, no início da noite desta quinta-feira (16/10), e assustou os passageiros que estavam dentro do veículo. O acidente aconteceu em um trecho da AL-101 Sul, próximo ao posto rodoviário policial em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió.

Leia também

O ônibus estava com estudantes do município de Pilar, com destino a faculdades em Maceió. A Prefeitura emitiu uma nota informando que o veículo está com a manutenção e documentação em dia, e que o acidente aconteceu após um veículo entrar repentinamente na frente do ônibus, sem dar seta.

Leia a reportagem completa e assista ao vídeo no Gazeta Web, parceiro do Metrópoles.