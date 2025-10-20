20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Vídeo: participante perde o controle e parte para agressão em reality

Escrito por Metrópoles
video:-participante-perde-o-controle-e-parte-para-agressao-em-reality

O reality show português Casa dos Segredos (Secret Story, no título original) foi palco de uma confusão que terminou em agressão física. A participante Vera Saramaga se descontrolou e bateu no rosto de Dylan Fonte.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (20/10). Nas imagens, Vera discute com o rapaz. Em certo momento, ela se descontrola e desfere tapas no rosto de Dylan.

Veja:

VERA SARAMAGA A NOSSA VENCEDORA! Fizeste tudo o que povo quis fazer 🥹💓 #sstvi pic.twitter.com/ET2Mz7V720

— litos (@litosgat) October 20, 2025

De acordo com a imprensa local, Dylan teria falado das filhas de Vera, que afirmou estar disposta a defender suas herdeiras com unhas e dentes.

Ainda não se sabe se a agressão vai causar a expulsão de Vera do programa. O reality, no entanto, tem como política zero episódios de agressão física.

