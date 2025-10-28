VÍDEO: passageiros são surpreendidos com arrastão durante megaoperação

Passageiros que retornavam para casa foram surpreendidos por arrastões nas composições do metrô do Rio de Janeiro. A ação criminosa ocorreu na tarde desta terça-feira (28), em meio à megaoperação das polícias Civil e Militar nos complexos do Alemão e da Penha.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra as pessoas desesperadas no metrô durante o arrastão.

A situação ocorreu em meio a megaoperação que já deixou 64 mortos. O número de presos na ação já ultrapassa 100, muitos deles de uma facção criminosa do Pará, do norte do país, escondidos no Rio. Mais de 75 fuzis, além de pistolas e granadas foram apreendidos na operação.

Veja o vídeo: