18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Vídeo: “peladão misterioso” aparece nas madrugadas e assusta moradores

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-“peladao-misterioso”-aparece-nas-madrugadas-e-assusta-moradores

Um homem ainda não identificado foi flagrado andando nu e se masturbando nas ruas de algumas quadras de Samambaia Norte. A aparição mais recente ocorreu na madrugada dessa quinta-feira (16/10).

Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram o homem passando em frente às casas, enquanto mexe nas próprias partes íntimas e segura um celular.

Confira as imagens:

Sem qualquer tipo de pudor, ele aparenta não ter medo de ser visto. Segundo os moradores que gravaram as imagens, ele já apareceu nas quadras 601 e 612 de Samambaia Norte.

Leia também

O homem sempre utiliza uma toca preta e anda nu, se tocando, depois entra em um carro e vai embora. Os moradores chamam a Polícia Militar (PMDF), mas ele vai embora antes da viatura aparecer no local.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost