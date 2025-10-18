Vídeo: “peladão misterioso” aparece nas madrugadas e assusta moradores

Um homem ainda não identificado foi flagrado andando nu e se masturbando nas ruas de algumas quadras de Samambaia Norte. A aparição mais recente ocorreu na madrugada dessa quinta-feira (16/10).
Imagens obtidas pelo Metrópoles mostram o homem passando em frente às casas, enquanto mexe nas próprias partes íntimas e segura um celular.
Confira as imagens:
Sem qualquer tipo de pudor, ele aparenta não ter medo de ser visto. Segundo os moradores que gravaram as imagens, ele já apareceu nas quadras 601 e 612 de Samambaia Norte.
O homem sempre utiliza uma toca preta e anda nu, se tocando, depois entra em um carro e vai embora. Os moradores chamam a Polícia Militar (PMDF), mas ele vai embora antes da viatura aparecer no local.