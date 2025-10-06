Vídeo: Piastri desliga o rádio na cara do CEO da McLaren após confusão

Oscar Piastri ficou irritado com a forma como a McLaren lidou com o toque feito pelo companheiro de equipe, Lando Norris no seu carro. O piloto desligou o rádio na cara do CEO da escuderia, Zak Brown, que parabenizava pela segunda vitória consecutiva do time no campeonato de construtores.

| Mientras Zak Brown felicitaba a Paistri por el mundial de constructores, él le desconecto la radio. Se acabó la paz entre los pilotos de McLaren, ahora van a ir a muerte por el mundial. Y eso nos favorece a nosotros… pic.twitter.com/K7hl1w4Nfa — Max Argento (@MaxArgento33) October 5, 2025

Durante o GP, Piastri alegou que Norris o ultrapassou de maneira incorreta e pediu à equipe que ordenasse a devolução da posição. A McLaren rejeitou o pedido. Durante a corrida, o britânico bateu no carro de Piastri para evitar um choque com Verstappen.

No final, Norris ficou na terceira posição, enquanto Oscar Piastri ficou na quarta. Russel e Verstappen lideraram, respectivamente.

Na classificação geral, no entanto, Piastri é o líder do torneio. Norris vem na sequência e Verstappen fecha o top 3.