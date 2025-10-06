Vídeo: PM apreende carga de cocaína avaliada em R$ 21 milhões em SP

A Polícia Militar (PM) apreendeu, nesta segunda-feira (6/10), cerca de 300 quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 21 milhões, durante uma abordagem em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Segundo a corporação, equipes de patrulhamento da PM do município receberam a informação de que um veículo branco do modelo Fiat Fiorino estaria envolvido na prática de furtos naquela região.

Durante uma ronda, o carro suspeito foi localizado e, nesse momento, o motorista do automóvel tentou aumentar a velocidade para evitar uma abordagem, o que, de acordo com a PM, aumentou a suspeita.

A Fiorino foi abordada e o motorista revistado. Com ele, os policiais não encontraram nada ilícito, mas ao perguntarem o que ele estava transportando não tiveram uma resposta conclusiva. O suspeito chegou a se esquivar das perguntas quando foi questionado se havia algo ilícito dentro do carro.

Diante desse cenário, os agentes começaram a averiguar o veículo e encontraram 300 tijolos de pasta base de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 21 milhões, no compartimento de carga.

PM descobriu a carga de cocaína após receber denúncias de que o carro era usado em roubos na região

Cerca de 300 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos no fundo de uma Fiorino

O homem foi algemada e conduzido, juntamente com a droga, até a Central de Polícia Judiciária da cidade. Além da droga, foram apreendidos dois celulares e o carro usado para o transporte do entorpecente.