23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Vídeo: PM de folga reage a assalto e mata suspeito na zona norte de SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-pm-de-folga-reage-a-assalto-e-mata-suspeito-na-zona-norte-de-sp

Um policial militar (PM) de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um suspeito na tarde desta quinta-feira (23/10), na Avenida Paula Ferreira, no bairro da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a morte do assaltante foi confirmada no local. Um segundo suspeito envolvido no assalto foi preso. Um vídeo flagrou o momento em que o policial apareceu e interveio no assalto, baleando o ladrão.

Veja vídeo:

 

A ocorrência foi registrada no 33° Distrito Policial (Pirituba), que pediu auxílio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ao Metrópoles, a dona da loja e esposa do policial contou que ele costuma ficar no estabelecimento quando está de folga. Ainda de acordo com ela, outros policiais também vão à loja consertar os próprios celulares, o que, segundo ela, leva a crer que os assaltantes não são da região.

Leia também

A mulher ainda revelou que a região não é tranquila e que roubos na avenida são comuns, normalmente no início da manhã e no final da tarde, “que são horários em que as pessoas estão saindo e voltando do trabalho”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost