Vídeo: PM de folga reage a assalto e mata suspeito na zona norte de SP

Um policial militar (PM) de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um suspeito na tarde desta quinta-feira (23/10), na Avenida Paula Ferreira, no bairro da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a morte do assaltante foi confirmada no local. Um segundo suspeito envolvido no assalto foi preso. Um vídeo flagrou o momento em que o policial apareceu e interveio no assalto, baleando o ladrão.

A ocorrência foi registrada no 33° Distrito Policial (Pirituba), que pediu auxílio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ao Metrópoles, a dona da loja e esposa do policial contou que ele costuma ficar no estabelecimento quando está de folga. Ainda de acordo com ela, outros policiais também vão à loja consertar os próprios celulares, o que, segundo ela, leva a crer que os assaltantes não são da região.

A mulher ainda revelou que a região não é tranquila e que roubos na avenida são comuns, normalmente no início da manhã e no final da tarde, “que são horários em que as pessoas estão saindo e voltando do trabalho”.