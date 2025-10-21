Vídeo: PM de SP puxa cabelos e joga mulher no chão em comércio no Brás

21/10/2025
Um vídeo obtido pelo Metrópoles mostra um policial militar (PM) de São Paulo agredindo uma mulher com um puxão de cabelo em um comércio na Rua Conselheiro Belisário, no Brás, região central de São Paulo, na tarde desta terça-feira (21/10). A força aplicada fez com que ela caísse no chão.

As imagens mostram comerciantes guardando mercadorias enquanto os policiais aparecem apreendendo objetos, como barracas contendo roupas e manequins. Os trabalhadores discutem com os militares, que respondem com empurrões.

Em dado momento, um policial puxa os cabelos de uma mulher. Ela tentava segurar uma barraca que estava sendo levada. Com o puxão, a comerciante cai imediatamente no chão. O mesmo PM grita com a mulher: “Vai para lá! Eu já falei para ir para lá!”.

Veja as imagens:

A reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) se a Polícia Militar realizava alguma operação no local e qual o posicionamento da pasta sobre a conduta do policial, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto.

