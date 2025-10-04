04/10/2025
Vídeo: PM do Bope deixa criança pegar fuzil em operação contra CV

Escrito por Metrópoles
Uma criança foi filmada segurando um fuzil do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro durante uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, na manhã dessa sexta-feira (3/10).

O registro, que circula nas redes sociais, mostra o menino manuseando parte da arma com uma das mãos, enquanto é auxiliado por um policial da tropa de elite.

Segundo a Polícia Militar, a criança teria se aproximado do agente e demonstrado curiosidade em conhecer a mira holográfica do fuzil.

Em nota, a corporação afirmou que “em nenhum momento houve risco, uma vez que o armamento encontrava-se devidamente travado e sob total controle do policial”. A PM acrescentou que o militar explicou brevemente como funciona a mira, que projeta um ponto luminoso.

O comando do Bope informou ainda que instaurou um procedimento interno para apurar o caso.

