Vídeo: PM é agredido por motociclistas após evento no ABC paulista

Uma comemoração de Dia das Crianças, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, terminou com um policial agredido por um grupo de motociclistas, no último domingo (12/10).
Segundo relatos, a festa acontecia na rua Jerônimo Moratti, no bairro Jardim Detroit. Os motociclistas teriam chegado ao final do evento e ocupado a via antes de começar a realizar manobras perigosas no local.
A Polícia Militar foi acionada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as agressões a um dos agentes após uma tentativa de abordagem. Nas imagens, é possível ver o policial sendo arrastado pelo motociclista com o veículo. Ele consegue derrubar o homem da moto, mas acaba agredido por outros motoqueiros com socos e chutes.
Veja:
Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.