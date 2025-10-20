Vídeo: PM é chamada após restaurante festejar com meia hora de fogos

Uma queima de fogos durante uma festa em um restaurante indiano na 402 Norte terminou na delegacia, na noite desta segunda-feira (20/10), após moradores da quadra acionarem a polícia por causa do barulho.

De acordo com relatos de vizinhos, a queima dos fogos de artifício durou mais de 20 minutos. O som pôde ser ouvido nas quadras residenciais.

Imagens obtidas pela reportagem mostram o clarão dos foguetes. Também é possível ouvir o barulho dos fogos, acompanhado do latido e uivo de muitos cães.

Veja:

A festividade no restaurante seria para comemorar o Diwali, uma festa religiosa hindu, conhecida também como o festival das luzes. Durante a celebração, que acontece em 20 de outubro, uma das tradições é lançar fogos de artifício.

Segundo os moradores da quadra, a queima começou por volta das 19h15 e seguiu por mais de 20 minutos. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para averiguar a ocorrência relacionada.

De acordo com a corporação, no local, havia um grupo de estrangeiros comemorando uma festividade cultural, o que motivou o acionamento da equipe policial.

O responsável pela solicitação desistiu de registrar a ocorrência no local, mas, diante de novas reclamações, as partes foram conduzidas à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde o fato foi registrado e segue em apuração.

A reportagem acionou o restaurante para se manifestar sobre o ocorrido, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.