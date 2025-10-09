Vídeo: Poatan cumpre promessa e leva cinturão para borracharia em SP

Após retomar o título de campeão dos meio-pesados do UFC, Alex Poatan Pereira resolveu voltar às origens. De Las Vegas, onde venceu Magomed Ankalaev no último sábado (4/10), ele foi para São Bernardo do Campo, cidade natal do lutador. Com ele estava o tão desejado cinturão da competição, que foi levado até a borracharia em que trabalhava antes de se tornar atleta.
Veja vídeo do momento:
Às vésperas da luta principal do evento de número 320, Ankalaev, ex-campeão da categoria, disse que iria derrotar Poatan e mandá-lo retornar ao local de trabalho antigo. O brasileiro rebateu: “Não quero voltar para a borracharia”.
Segundo Alex, esta foi uma das motivações para o triunfo contra o russo. No sábado, o brasileiro precisou de somente 80 segundos para finalizar Ankalaev e tomar o posto de campeão de volta.