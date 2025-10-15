Vídeo: polícia prende 2 e fecha fábrica de placas adulteradas do PCC

Dois homens foram presos na madrugada dessa terça-feira (14/10) suspeitos de fabricarem placas de veículos adulteradas para o Primeiro Comando da Capital (PCC), na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo.

Segundo a polícia, os suspeitos já realizavam a prática de forma aleatória na região, mas foram cooptados pela facção para prestar serviços para o crime organizado. A dupla fazia placas quentes — com registro válido — que eram usadas por criminosos na prática de delitos, como no pagamento do “arrego”, gíria usada no contexto do crime que se refere à propina, suborno ou pagamento ilegal feito por criminosos a policiais.

11 imagens Fechar modal. 1 de 11

Máquinas usadas pelos presos para fazer placas adulteradas no litoral

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 2 de 11

Material usado pelos presos na fabricação de placas para o PCC

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 3 de 11

Moto apreendida tinha queixa de roubo

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 4 de 11

Revólver apreendido na ação policial

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 5 de 11

Munição encontrada com os suspeitos presos

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 6 de 11

Oficina de motos, um dos endereços averiguados pela polícia

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 7 de 11

Placas adulteradas, arma, caderno de anotações entre outros materiais foram apreendidos pela polícia na ação

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 8 de 11

Todos os itens apreendidos foram encaminhados para a perícia policial

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 9 de 11

Materiais apreendidos pela polícia da Dise de Santos

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 10 de 11

Chassi de moto apreendido pela polícia em operação que prendeu 2 suspeitos de adulteração de placas

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 11 de 11

Moto apreendida em operação policial que fechou fábrica de placas do PCC

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo

Fábrica de placas do PCC

Nessa terça-feira, equipes da Delegacia Especializada – Dise de Itanhaém foram até a rua Roberto Apelian, no bairro Gaivotas, onde encontraram a “fábrica de placas do PCC”, que funcionava em um cômodo do imóvel investigado.

Os policiais foram recebidos por um dos suspeitos e dentro da residência encontraram uma moto e um chassi de moto, ambos com queixas de furto. Em cima de um guarda roupa, também foi apreendida uma espingarda calibre 20. Nesse momento, o indivíduo já recebeu voz de prisão em flagrante.

Ainda no mesmo endereço, mas ao fundo da casa, a fábrica clandestina de placas foi encontrada. No local, os policiais viram todos as máquinas que eram utilizadas na confecção: materiais como tinta e impressão de QR Code e placas novas sem marcação.

Todo os itens foram encaminhados para a perícia. Ao todo, foram apreendidas no imóvel cerca de 34 placas de carro e 15 placas de moto, todas novas.

Segunda prisão

A operação policial continuou em um segundo endereço, no mesmo bairro. No local, funcionava uma oficina mecânica de motos e os policiais foram recebidos pelo irmão do segundo investigado.

As equipes entraram no endereço e já encontraram um revolver calibre 32, junto com 14 munições de calibre 32 e 83 munições de calibre 357 (considerado restrito). O homem foi preso em flagrante.

Na sequência da averiguação da oficina, os agentes encontraram um motocicleta desmontada com a numeração do chassi que, segundo a polícia, aparentava estar adulterado. O veículo foi apreendido e também encaminhado à delegacia.

Apreensões

sete celulares,

34 placas sem uso de carros,

15 placas sem uso de motos,

uma máquina de prensa de placa,

uma máquina de impressão,

uma máquina de corte,

um revólver calibre 32,

uma espingarda calibre 20,

um chassi de moto que, segundo a polícia, aparentava estar adulterado,

um chassi e uma moto com queixas de furto,

164 moldes de letras e números para fabricar placar,

um caderno com anotação,

objetos para fabricação de placas (rolos de tinta, moldes e produtos finais).

O caso foi registrado pela Delegacia Seccional de Itanhaém como receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, apreensão de objetos, apreensão de veículos e cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Os presos foram levados a UPA para formalizar uma análise médica e posteriormente encaminhados à Cadeia Pública de Peruíbe, onde aguardarão decisão da Justiça.