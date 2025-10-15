15/10/2025
Vídeo: polícia prende um dos maiores ladrões de ônibus do Rio

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu, nessa terça-feira (14/12), durante a operação Rastreio, um dos maiores ladrões de ônibus do estado.

Carlos Alberto Santos da Costa Filho (foto em destaque) tem 12 anotações criminais por roubo em diversas regiões da capital do RJ, tendo já ficado preso por quatro anos por roubo qualificado. O bandido foi detido por policiais Civis da 15ª Delegacia de Polícia (Gávea), em ação conjunta com a 23ª DP (Méier).

Conforme apontam as investigações, Carlos Alberto é, atualmente, um dos maiores ladrões no interior de coletivos da Zona Norte do Rio de Janeiro. Após deixar a prisão, em setembro de 2024, depois de permanecer quatro anos atrás das grades, ele passou a praticar uma série de roubos, vitimando, principalmente, jovens na faixa de vinte anos.

Sob ameaça de arma de fogo, as vítimas eram coagidas a entregar o celular, smartwatch e cartões, que eram usados para saques em caixas eletrônicos.

Após os roubos, ele costumava ostentar o dinheiro do crime e os objetos em seus perfis nas redes sociais, além de presentear suas filhas com celulares e relógios, conforme divulgado por elas.

A PCERJ destacou que Carlos Alberto é investigado por diversas unidades policiais da capital. Em um dos casos, um dos jovens roubados era uma filha de um policial civil. O jovem foi ameaçado com arma de fogo apontada para sua barriga, além de ser questionado sobre a possibilidade de ser filho de policial.

A prisão

Após cruzamento de dados de inteligência e telemáticos, as equipes identificaram, nessa terça (14),  um endereço de Carlos Alberto em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde ele foi localizado.

Com ele, foram encontrados um celular roubado dentro de um coletivo na área da 44ª DP (Inhaúma), além do smartwatch roubado do filho do policial e outros dois celulares sem procedência.

A Polícia Civil solicita a todos que foram vítimas de Carlos Alberto compareçam às Delegacias de Polícia para formalização de reconhecimento, visando a adequada responsabilização criminal.

Carlos Alberto será encaminhado à Benfica onde permanecerá à disposição da justiça.

