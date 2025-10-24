Vídeo: postura de Leonardo com Virginia em festa chama atenção da web

As ações de Leonardo durante a festa de aniversário de Maria Flor, filha do meio de Zé Felipe e Virginia Fonseca, viralizaram nas redes sociais. A família se reuniu para uma festa da pequena mas a postura de Leonardo com a ex-nora motivou várias especulações de climão entre os dois.
O momento que viralizou foi o do parabéns, quando todos os familiares da pequena estavam presentes. Poliana segurava a neta mais velha, Maria Alice, ao lado de Leonardo, enquanto Virginia estava ao lado dos dois, com Maria Flor no colo. Também estavam no palco Zé Felipe, que segurava o caçula, Zé Leonardo, e Margareth Serrão, mãe de Virginia.
Leonardo, Maria Alice, Poliana Rocha, Maria Flor, Virginia Fonseca, Margareth Serrão, José Leonardo e Zé Felipe.
Virginia e Maria Flor
Maria Alice, José Leonardo, Virginia e Maria Flor
Zé Felipe, Poliana, Leonardo e Virginia
Zé Felipe reage ao ser cobrado por não publicar homenagem de Virginia
Virginia, Lucas Guedez e Zé Felipe
Como segue o ritual, Virginia puxou o parabéns e todas os outros cantos, inclusive “e pra Floflo é tudo ou nada?”. Foi então que Leonardo teve uma reação que desconfiou os internautas. O pai de Zé Felipe virou de lado após a fala da ex-nora e se afastou da cena, fazendo caras e bocas.
Apesar de ter voltado a bater palmas para a neta, ele seguiu por algum tempo com expressões estranhas no rosto, o que levantou questionamentos sobre a real situação dos bastidores da família após o fim do casamento entre Zé e Virginia.
“A linguagem corporal desse povo”, escreveu uma internauta sobre o momento, que viralizou no X, antigo Twitter. Outra pessoa escreveu: “Leonardo me representa demais no ranço [da Virginia]”, escreveu outra pessoa.
Veja o momento:
