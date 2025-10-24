24/10/2025
Universo POP
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca

Vídeo: postura de Leonardo com Virginia em festa chama atenção da web

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-postura-de-leonardo-com-virginia-em-festa-chama-atencao-da-web

As ações de Leonardo durante a festa de aniversário de Maria Flor, filha do meio de Zé Felipe e Virginia Fonseca, viralizaram nas redes sociais. A família se reuniu para uma festa da pequena mas a postura de Leonardo com a ex-nora motivou várias especulações de climão entre os dois.

O momento que viralizou foi o do parabéns, quando todos os familiares da pequena estavam presentes. Poliana segurava a neta mais velha, Maria Alice, ao lado de Leonardo, enquanto Virginia estava ao lado dos dois, com Maria Flor no colo. Também estavam no palco Zé Felipe, que segurava o caçula, Zé Leonardo, e Margareth Serrão, mãe de Virginia.

6 imagensVirginia e Maria FlorMaria Alice, José Leonardo, Virginia e Maria FlorZé Felipe, Poliana, Leonardo e VirginiaZé Felipe reage ao ser cobrado por não publicar homenagem de VirginiaVirginia, Lucas Guedez e Zé FelipeFechar modal.1 de 6

Leonardo, Maria Alice, Poliana Rocha, Maria Flor, Virginia Fonseca, Margareth Serrão, José Leonardo e Zé Felipe.

Reprodução/Redes sociais.2 de 6

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.3 de 6

Maria Alice, José Leonardo, Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.4 de 6

Zé Felipe, Poliana, Leonardo e Virginia

Reprodução/Instagram @poliana5 de 6

Zé Felipe reage ao ser cobrado por não publicar homenagem de Virginia

Instagram/Reprodução6 de 6

Virginia, Lucas Guedez e Zé Felipe

Reprodução/Instagram

Como segue o ritual, Virginia puxou o parabéns e todas os outros cantos, inclusive “e pra Floflo é tudo ou nada?”. Foi então que Leonardo teve uma reação que desconfiou os internautas. O pai de Zé Felipe virou de lado após a fala da ex-nora e se afastou da cena, fazendo caras e bocas.

Apesar de ter voltado a bater palmas para a neta, ele seguiu por algum tempo com expressões estranhas no rosto, o que levantou questionamentos sobre a real situação dos bastidores da família após o fim do casamento entre Zé e Virginia.

Leia também

“A linguagem corporal desse povo”, escreveu uma internauta sobre o momento, que viralizou no X, antigo Twitter. Outra pessoa escreveu: “Leonardo me representa demais no ranço [da Virginia]”, escreveu outra pessoa.

Veja o momento:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost