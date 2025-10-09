09/10/2025
Vídeo: rato é flagrado em sala de maternidade de hospital no litoral

Um rato foi flagrado andando na sala de maternidade do Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Imagens registradas nas redes sociais mostram o animal passeando próximo a uma balança usada para pesar recém-nascidos no hospital.

Conforme apurado pela reportagem, o caso aconteceu no último domingo (5/10). O roedor foi flagrado por funcionários dentro da sala de maternidade, onde recém-nascidos são pesados, realizam o teste do pezinho, recebem vacinas e outros cuidados de enfermagem.

Procurada pelo Metrópoles, a Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Saúde Pública (Sesap), informou que o serviço de desratização é realizado constantemente no Hospital Irmã Dulce e que não foi constatada nenhuma irregularidade.

“Na terça-feira (7), o Departamento de Vigilância em Saúde da Sesap realizou uma vistoria no Hospital e não foi constatada irregularidade na desratização, que estava em dia. Válido destacar que a equipe do setor realiza constantemente ações no local, fiscalizando a unidade e prestando as orientações necessárias”, esclareceu a pasta.

