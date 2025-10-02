02/10/2025
Vídeo: Roma perde três pênaltis consecutivos em partida da Liga Europa

No início da tarde desta quinta-feira (2/10), a Roma entrou em campo pela 2ª rodada da Liga Europa. Atuando em casa, a equipe italiana foi superada pelo Lille por 1 x 0. Os donos da casa tiveram a chance de empatar e levar um ponto para casa, mas desperdiçaram três cobranças de pênaltis.

Quando o confronto estava 1 x 0 para o Lille e caminhava para os minutos finais, a Roma teve uma penalidade máxima a favor. Dovbyk foi para cobrança e Özer defendeu. Porém, o árbitro mandou voltar por conta de uma invasão na área. Depois, novamente o atacante bateu e o goleiro impediu o gol.

Porém, mais uma vez Eric Lambrechts viu invasão e pediu para repetir a cobrança. Após ver dois pênaltis defendidos, Dovbyk deu lugar a Soulé. O jogador mudou o canto da batida, mas Özer novamente defendeu.

aconteceu na Liga Europa:

O pênalti teve que ser repetido TRÊS VEZES no jogo entre Roma e Lille.

O goleiro do Lille pegou os TRÊS PENALTIS.

pic.twitter.com/nqdL2PGRpE

— DataFut (@DataFutebol) October 2, 2025

Com a derrota, a Roma tem 50% de aproveitamento na atual temporada da Liga Europa. Em duas partidas, o clube romanista venceu um e perdeu outro. Na estreia, o clube italiano derrotou o Nice, fora de casa, por 2 x 1.

