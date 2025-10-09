09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Vídeo: Seleção faz último treino antes de encarar a Coreia do Sul

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
video:-selecao-faz-ultimo-treino-antes-de-encarar-a-coreia-do-sul

A Seleção Brasileira treinou pela última vez, nesta quinta-feira (9/10), antes de encarar a Coreia do Sul, na primeira rodada de amistosos em preparação para a Copa do Mundo de 2026. A sessão foi realizada no Seul World Cup Stadium, campo que será o palco da partida, nesta sexta-feira (10/10), contra os anfitriões sul-coreanos.

Confira como foi o treino:

Nas vésperas da partida, este foi o único treino que Carlo Ancelotti teve a lista completa de convocados à disposição. Joelinton chegou à Seul somente na quarta-feira (8/10), pela noite, no horário local. O volante enfrentou problemas com o avião que iria levá-lo e por isso chegou dois dias depois do previsto. Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília).

O treinador italiano comentou, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, que quer um time mais convicto. Segundo ele, estes jogos devem ser pensados para que a equipe possa evoluir neste quesito.

Leia também

“O jogo de amanhã (sexta-feira) é uma oportunidade para melhorar a qualidade, melhorar a atitude e melhorar o convencimento para se preparar bem para a Copa do Mundo”, analisou Ancelotti.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost