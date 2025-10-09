Vídeo: Seleção faz último treino antes de encarar a Coreia do Sul

A Seleção Brasileira treinou pela última vez, nesta quinta-feira (9/10), antes de encarar a Coreia do Sul, na primeira rodada de amistosos em preparação para a Copa do Mundo de 2026. A sessão foi realizada no Seul World Cup Stadium, campo que será o palco da partida, nesta sexta-feira (10/10), contra os anfitriões sul-coreanos.
Confira como foi o treino:
Nas vésperas da partida, este foi o único treino que Carlo Ancelotti teve a lista completa de convocados à disposição. Joelinton chegou à Seul somente na quarta-feira (8/10), pela noite, no horário local. O volante enfrentou problemas com o avião que iria levá-lo e por isso chegou dois dias depois do previsto. Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília).
O treinador italiano comentou, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, que quer um time mais convicto. Segundo ele, estes jogos devem ser pensados para que a equipe possa evoluir neste quesito.
“O jogo de amanhã (sexta-feira) é uma oportunidade para melhorar a qualidade, melhorar a atitude e melhorar o convencimento para se preparar bem para a Copa do Mundo”, analisou Ancelotti.